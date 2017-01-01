Барнаульцев приглашают приобрести "Волшебные часы Деда Мороза" и помочь детям с онкологическими заболеваниями. Благотворительная распродажа часов состоится 7 января на Эко-ярмарке ВДНХ.
Это не простые часы — это работы участников новогоднего краевого конкурса детского творчества. 720 волшебных, сказочных и необыкновенных поделок с разных уголков Алтайского края: Рубцовска, Заринска, Благовещенского, Краснощековского, Локтевского и других районов.
Волшебные часы можно приобрести себе или в подарок за символическую плату. Все собранные средства будут переданы Алтайской региональной Общественной организации "Мать и Дитя" на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
"Делая добрые дела каждый становиться настоящим волшебником. Давайте поможем совершить чудо — поддержим детей в борьбе с этим страшным недугом", — говорят организаторы.
Кстати, в благотворительной ярмарке-распродаже примет участие сам Алтайский Дед Мороз и Снегурочка, а также — волшебные собаки маламуты.
Ярмарка состоится 7 января в 12-00 по адресу: Барнаул, Взлетная 2к.
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