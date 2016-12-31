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Полицейские в Алтайском крае поймали мужчину, не законно рубившего пихты и сосны в лесничестве Солтонского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, всего было похищено 23 молодых дерева. Полицейские смогли установить личность одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый местный житель. Он сознался в незаконной рубке шестнадцати деревьев пихты. Эти деревья он продал на трассе проезжавшему мимо незнакомому водителю большегруза.
Сейчас полиция выясняет остальные лица, причастные к рубке деревьев.
Комментарии
Из-за этой криминалитетной сволочи наш друг Китай не дополучит 23 сосны и пихты! Линчевать рицыдивного бандюгу!
Наш друг Китай уже потравил россиян мандаринами-убийцами
Чёрные лесорубы сидят в админисрации. А этот просто к новогоднему столу скалымил.