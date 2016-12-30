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Алтайские предприниматели подарили детям праздник

, ИА "Амител"
Новый год - это время не только получать подарки, но и дарить их

questkafe.ru

Новогодний утренник для малышей из многодетных семей устроили в Индустриальном районе предприниматели Алтайского края совместно с общественной организацией "Сердце матери".

Предновогодние бесплатные обеды в Барнауле проходят уже второй раз. В начале декабря 90 ребятишек принимал клуб "Фараон". Теперь местом встречи стало кафе "Гжель". Для детей накрыли праздничный стол, пригласили аниматоров. 

По словам организаторов, дети из неблагополучных семей смогли ощутить на этом празднике атмосферу настоящего тепла и заботы. Каждый малыш получил новогодний подарок и памятную фотографию от известного фотографа Светланы Писаревой.

"Люди гоняются за счастьем, не понимая, что именно является счастье для них. Просто слово, просто чувство, просто минуты, часы, дни, вечность … Увидев горящие глаза детей, понимаешь вот оно счастье", — говорят организаторы. 


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