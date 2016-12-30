Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю
Алтайские пограничники пресекли ввоз более 50 тысяч литров этилового спирта, который пытались ввезти в регион под видом концентрата омывающей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону.
В коробках находились пластиковые емкости с жидкостью прозрачного цвета объемом по пять литров каждая. Всего перевозилось более 10 тысяч емкостей общим объемом свыше 50 тысяч литров. В документах было сказано, что содержимое канистр является концентратом омывающей жидкости общей стоимостью более четырех миллионов рублей.
Груз ввезли для продажи в Красноярск. На других коробках информация и вовсе отсутствовала. Пограничников также насторожило, что груз пытались ввезти ночью. В ведомстве уточняют, что содержимое вещество на 95% состоит из этилового спирта.
Комментарии
крутой банкет кто то решил организовать