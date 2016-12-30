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Захарова опровергла сообщения о закрытии англо-американской школы

, ИА "Амител"
Ранее СМИ писали, что школа закрыта в ответ на антироссийские санкции

Фото: static.life.ru

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала "недостоверной" информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва хочет ответить на антироссийские санкции. По его словам, Путину предложили объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон-грата, пишет сайт газеты  "Комсомольская правда".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 29 декабря Америка объявили 35 российских дипломатов персонами нон-грата. Им предписали покинуть США в течение 72 часов. Однако они не могут купить билеты на самолеты из-за новогодних праздников.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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