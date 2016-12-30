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Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дело о вымогательстве против против Дидье Маруани. Ранее на этом настаивал знаменитый российских певец Филипп Киркров, пишет газета "Известия".
Как сообщается, в правоохранительных органах не станут возбуждать дело из-за отсутствия состава преступления. Однако полиция продолжает проверку по делу о ложном доносе со стороны Киркорова по заявлению Маруани.
Ранее лидер группы Space обвинил Филиппа Киркорова в переработке его композиции. речь идет о песни "Жестокая любовь". По словам Киркорова, Маруани собирался взыскать с него $75 млн, однако позже согласился на компенсацию в размере €1 млн.
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