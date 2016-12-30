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Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных домах.Такое предложение продиктовано безопасностью, пишет "Коммерсант".
Специалисты считают, что к трагедии в большинстве случаев приводит человеческий фактор. За исключением взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий.
Поэтому в ведомстве предлагают рассмотреть возможность замены газа в жилых домах электроприборами. Тема обсуждается. Но окончательное решение будет принимать не Ростехнадзор.
Комментарии
Очнулись....под праздники
Не ! Лиска оне просто лизанули лишку! А с перепою че не скажешь. С новым годом(почти) тебя Лиска!
Та не...не пьют оне счас, гады))) С праздником, дорогой!!! Завтра, если сможем - поздравимся)))
Та не...не пьют оне счас, гады))) Да нуна???? [strongзавтра, если сможем - поздравимся)))[/strong] Да не вопрос, только я суда редко в политику, так почитать! Можешь ты на форум! Но там акулы,- зубы напильник не берёт!!!
Переоборудование за чей счет?
Переоборудование за чей счет? Сразу видно што пэонер. За...а может бог подаст, с откатом. Это только в моей пятиэтажке кабель заменить, да ну тя, рды отката!!!!
Не, на форум не хожу, в реале от общения устаю.Сама акула, я уж лучше здесь, тихо-интеллигентно... А пиють, та пиють, канечна))), но не так как ране. Ране мы их как отцов рОдных ждали, готовились, а счас...фу, по фунфырику и то, не в масть, чего людей компроментировать? Эхххх, каки ране инспекции были....ууууу, профи, во всех отношениях))))
Тарифы сделайте тогда на электричество в 3-4 раза меньше.
Тарифы или норматив? В тарифах сидит з/п энергетиков, особенно топов, счассс - понизят.
Всех с праздником! С новым годом!
Не, на форум не хожу, в реале от общения устаю. Лиска не мочи мочало! Давно тебя читаю! Ты же политическая! Мне че тут баки забивать! А ты поди всю жизнь в инспекциях воду мутила.НЕ?
Босс, приветствую, та не с Новым)))), а с наступающим)))
Лиска! Лис! У нас на форуме и дефки и пасцаны- УХ! Приходи че ты???
Не, Вечер, не всю...это ж охренеть как карму дамскую портить!!! Есть такое понятие - профессиональная деформация и это - жуть! И не политическая, а с принципами))) Политика ведь меняется, а вот принципы...мда...
Верю, Вечер, и дефффки и пасаны мне нравятся)) тока я стока д..ма навидалась, представляете, шо могу выдать? - неее, будьте счастливы без циников. Я общаюсь в реале, глаза в глаза, если хочу)))
С точки зрения логики - глупость. Ибо глупо сжигать топливо, чтобы с КПД тепловой машины получать электроэнергию, которую потом тратить на получение тепла. То есть расходовать того же газа на кипячения чайника надо будет в 2-4 раза больше. Кто, блин, все эти люди? Почему нет расстрелов?
наверняка если посчитать вероятность пожара от короткого замыкания, то получится то же самое. хотя конечно Чубайс спасибо скажет. и водонагреватели наверное электрические поставят. в частности, в Москве есть газовые колонки
. Я общаюсь в реале, глаза в глаза, если хочу)))
ДА!? Лиска, а кашу манную любишь?)))))))))))))))))
Та подь...)))не тролльте, кашу люблю - любую, акромя манной и овсянки, сэээрррр. БДС22 - взрыв с КЗ не коррелируется, ушшерб не тот.
значит, газпром должен придумать невзрывоопасный газ!
Та подь...)))не тролльте, кашу люблю - любую, акромя манной и овсянки, Да кто вас тролит то, если я гречку не ем, перловку ваще только карасям на прикорм! А офсянку , потом у что не СЭР!))) Спасибо Лиса, пойду на форум домой. А то тут я боюся , налетят щас"политика" и Вася кот! Затра приходи , выпьем , проздравимся!
значит, газпром должен придумать невзрывоопасный газ! ++++++++++ Тогда надо создать Керпром ,потому что керосин не взрывается.
БДС, невзрывоопасный газ упирается ровно в тупость пользователей. Сам по себе газ не взрывается))) Угу, Вечер, если неожиданностей за столом не будет)))