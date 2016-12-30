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Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных домах.Такое предложение продиктовано безопасностью, пишет "Коммерсант".
Специалисты считают, что к трагедии в большинстве случаев приводит человеческий фактор. За исключением взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий.
Поэтому в ведомстве предлагают рассмотреть возможность замены газа в жилых домах электроприборами. Тема обсуждается. Но окончательное решение будет принимать не Ростехнадзор.
Комментарии
Очнулись....под праздники
Не ! Лиска оне просто лизанули лишку! А с перепою че не скажешь. С новым годом(почти) тебя Лиска!
Та не...не пьют оне счас, гады))) С праздником, дорогой!!! Завтра, если сможем - поздравимся)))
Та не...не пьют оне счас, гады))) Да нуна???? [strongзавтра, если сможем - поздравимся)))[/strong] Да не вопрос, только я суда редко в политику, так почитать! Можешь ты на форум! Но там акулы,- зубы напильник не берёт!!!
Переоборудование за чей счет?
Переоборудование за чей счет? Сразу видно што пэонер. За...а может бог подаст, с откатом. Это только в моей пятиэтажке кабель заменить, да ну тя, рды отката!!!!
Не, на форум не хожу, в реале от общения устаю.Сама акула, я уж лучше здесь, тихо-интеллигентно... А пиють, та пиють, канечна))), но не так как ране. Ране мы их как отцов рОдных ждали, готовились, а счас...фу, по фунфырику и то, не в масть, чего людей компроментировать? Эхххх, каки ране инспекции были....ууууу, профи, во всех отношениях))))
Тарифы сделайте тогда на электричество в 3-4 раза меньше.
Тарифы или норматив? В тарифах сидит з/п энергетиков, особенно топов, счассс - понизят.
Всех с праздником! С новым годом!