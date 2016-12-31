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Последний день 2016 года в Алтайском крае пройдет под знаком снежной и ветреной погоды.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части территории снег, в южных районах метель, на дорогах гололедица. Днем 31 декабря в крае -3…-8 градусов, а в ночь на 1 января температура составит -4…-9 градусов, при прояснении -9…-14 градусов.
Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, в южных районах порывы 15-20 метров.
В Барнауле 31 декабря временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Днем -5…-7 градусов. В ночь на Новый год в краевой столице будет -7…-9 градусов. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.
Отметим, что на 1 января в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопады, по югу мокрый снег, гололед, продолжительные метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, а местами до 23-28 метров в секунду, на дорогах снежные заносы.
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