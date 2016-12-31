Фото: avito.ru
Трехэтажную шестикомнатную квартиру выставили на продажу в Барнауле за 12,4 миллиона рублей – жилье находится в монолитном доме по улице Антона Петрова, 235 б.
Продавец квартиры в объявлении на сайте Avito.ru отмечает, что ее площадь составляет 208 квадратных метров, не считая четырех лоджий.
"На каждом этаже имеется свой санузел, все шесть комнат изолированные, четыре просторных лоджии, красивые лестницы, кухня. Расположена на трех этажах дома", — сказано в объявлении.
Приобретателю данного жилья остается кухня и некоторая мебель.
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