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Новости

Трехэтажную квартиру продают в Барнауле за 12,4 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 208 квадратов находится в монолитном доме на улице Антона Петрова

Фото: avito.ru

Трехэтажную шестикомнатную квартиру выставили на продажу в Барнауле за 12,4 миллиона рублей – жилье находится в монолитном доме по улице Антона Петрова, 235 б.

Продавец квартиры в объявлении на сайте Avito.ru отмечает, что ее площадь составляет 208 квадратных метров, не считая четырех лоджий.

"На каждом этаже имеется свой санузел, все шесть комнат изолированные, четыре просторных лоджии, красивые лестницы, кухня. Расположена на трех этажах дома", — сказано в объявлении.

Приобретателю данного жилья остается кухня и некоторая мебель.
 


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Комментарии

31.12.2016 07:36
- гость -

жуть какая... санаторий из времен ссср....

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31.12.2016 07:59
- гость -

Видимо сильно Мы им(расхитителям Нашей собственности) "прищемили хвост"!

0  0
31.12.2016 08:25
- гость -

А что продают-то? Плесень не могут вывести?

0  0
31.12.2016 08:33
- гость -

Сам дом позорный

0  0
31.12.2016 08:53
- гость -

Городушки какие-то, лесенки... Не может серьезный человек тут жить, а несерьёзному денег на эту хату не хватит. Не продадите вы её. Разве что за 5 млн., не больше

0  0
31.12.2016 09:43
- гость -

Опять поди какой нибудь забулдыжный слесарюга с ЖЭУ-40, или занюханый риэлтыришка свою холупу продаёт?

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