Фото: avito.ru
Трехэтажную шестикомнатную квартиру выставили на продажу в Барнауле за 12,4 миллиона рублей – жилье находится в монолитном доме по улице Антона Петрова, 235 б.
Продавец квартиры в объявлении на сайте Avito.ru отмечает, что ее площадь составляет 208 квадратных метров, не считая четырех лоджий.
"На каждом этаже имеется свой санузел, все шесть комнат изолированные, четыре просторных лоджии, красивые лестницы, кухня. Расположена на трех этажах дома", — сказано в объявлении.
Приобретателю данного жилья остается кухня и некоторая мебель.
Комментарии
жуть какая... санаторий из времен ссср....
Видимо сильно Мы им(расхитителям Нашей собственности) "прищемили хвост"!
А что продают-то? Плесень не могут вывести?
Сам дом позорный
Городушки какие-то, лесенки... Не может серьезный человек тут жить, а несерьёзному денег на эту хату не хватит. Не продадите вы её. Разве что за 5 млн., не больше
Опять поди какой нибудь забулдыжный слесарюга с ЖЭУ-40, или занюханый риэлтыришка свою холупу продаёт?