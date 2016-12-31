Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю приближающегося Нового года и Рождества.
"От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! С этими праздниками мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты. В Новый год под бой курантов вновь вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество же наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обязательно сбудется. Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества", — цитирует слова главы региона пресс-служба краевой администрации.
По мнению губернатора, грядущие праздники являются прекрасной возможностью уделить время своим родным и близким.
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"Уверен, жители Алтайского края начнут 2017 год с добрых дел, направленных на созидание, нравственное, духовное совершенствование!", — добавил Александр Карлин.
Свое поздравление глава региона закончил пожеланиями землякам мира, уюта, благополучия, здоровья, любви, процветания и успехов.
Напомним, что ранее Александр Карлин рассказал, что будет встречать Новый год в дружном семейном кругу.
Комментарии
Как вчера "поднял" настроение театр драмы своим выступлением перед земляками? ПОЗОР, СТЫД и обидно. Будущего министра недокультуры АК в отставку
кто он?
8-16 Опять в драме? Что-то он туда зачастил..
"Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества" - знаем их добросовестный труд!
"всем жителям края здоровья, любви, процветания и успехов" А достойной оплаты труда как в других городах Сибири он не пожелал?
Амик, почему у вас с фашистскими аватарами пишут?
Строительство нового полигона ТБО на Змеиногорском тракте
Ребята, многие из нас живут в южном направлении от города, у кого-то там дачи, давайте не останемся равнодушными...
НАША ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 10 ЯНВАРЯ 2017Г. В 14.00ч. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ УТВЕРДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БАРНАУЛА, КОТОРЫМ ЗАПЛАНИРОВАН МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН.
10.01.2017 в 15:00 по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица Мира, 13, МБУК «Дом культуры «Центральный», зрительный зал, по инициативе главы администрации города Барнаула проводятся публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – проект Генплана). Проект Генплана размещен на официальном Интернет-сайте города
Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет.
Регистрация участников состоится 10.01.2017 с 14:00 до 14:45 по месту проведения публичных слушаний при наличии паспорта.
а как без полигона? вы же не хотите погрязнуть в мусоре?
Лигитивный муж самой богатой натариушны г. Масква!
А куда Мы тогда будем выбрасывать полнёханькие пакеты МРа?