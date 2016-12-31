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"Начать с добрых дел" – Александр Карлин поздравил земляков с Новым годом

, ИА "Амител"
Глава региона пожелал всем жителям края здоровья, любви, процветания и успехов

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю приближающегося Нового года и Рождества.

"От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! С этими праздниками мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты. В Новый год под бой курантов вновь вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество же наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обязательно сбудется. Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества", — цитирует слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

По мнению губернатора, грядущие праздники являются прекрасной возможностью уделить время своим родным и близким.

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"Уверен, жители Алтайского края начнут 2017 год с добрых дел, направленных на созидание, нравственное, духовное совершенствование!", — добавил Александр Карлин.

Свое поздравление глава региона закончил пожеланиями землякам мира, уюта, благополучия, здоровья, любви, процветания и успехов.

Напомним, что ранее Александр Карлин рассказал, что будет встречать Новый год в дружном семейном кругу.
 

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2016 08:03
Ты нам не земляк брат

0  0
31.12.2016 08:16
гость

Как вчера "поднял" настроение театр драмы своим выступлением перед земляками? ПОЗОР, СТЫД и обидно. Будущего министра недокультуры АК в отставку

0  0
31.12.2016 08:23
- гость -

кто он?

0  0
31.12.2016 09:09
***ANARCHY***

8-16 Опять в драме? Что-то он туда зачастил..

0  0
31.12.2016 09:36
- гость -

"Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества" - знаем их добросовестный труд!

0  0
31.12.2016 09:48
- гость -

"всем жителям края здоровья, любви, процветания и успехов" А достойной оплаты труда как в других городах Сибири он не пожелал?

0  0
31.12.2016 09:49
- гость -

Амик, почему у вас с фашистскими аватарами пишут?

0  0
31.12.2016 09:50
нет ТБО на Змеиногорском

Строительство нового полигона ТБО на Змеиногорском тракте

Ребята, многие из нас живут в южном направлении от города, у кого-то там дачи, давайте не останемся равнодушными...

НАША ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 10 ЯНВАРЯ 2017Г. В 14.00ч. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И НЕ ПОЗВОЛИТЬ УТВЕРДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БАРНАУЛА, КОТОРЫМ ЗАПЛАНИРОВАН МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН.

10.01.2017 в 15:00 по адресу: город Барнаул, поселок Центральный, улица Мира, 13, МБУК «Дом культуры «Центральный», зрительный зал, по инициативе главы администрации города Барнаула проводятся публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – проект Генплана). Проект Генплана размещен на официальном Интернет-сайте города

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители города Барнаула не моложе 18 лет.

Регистрация участников состоится 10.01.2017 с 14:00 до 14:45 по месту проведения публичных слушаний при наличии паспорта.

0  0
31.12.2016 10:10
А.К.

а как без полигона? вы же не хотите погрязнуть в мусоре?

0  0
31.12.2016 10:11
8:23

Лигитивный муж самой богатой натариушны г. Масква!

0  0
31.12.2016 10:12
- гость -

А куда Мы тогда будем выбрасывать полнёханькие пакеты МРа?

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