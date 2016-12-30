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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом целый ряд крупных мировых политиков, но обошел вниманием главу Украины Петра Порошенко.
Из сообщения, опубликованного пресс-службой Кремля, следует, что Порошенко остался без внимания от главы государства.
Поздравления Путин направил всем лидерам стран СНГ, кроме Украины. Также российский лидер не обошел вниманием коллег из дальнего зарубежья – например, глав Венесуэлы, Индии, премьер-министров Израиля и Японии.
Поздравил Владимир Путин и Папу Римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй, а также канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, избранного президента США Дональда Трампа, председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.
В ведущие мировые организации Путин также направил свои послания. Среди адресатов – ООН, Международный валютный фонд, Международный олимпийский комитет.
Комментарии
Он просто исполнил решение Дорогомиловского районного суда г.Москвы о признании статуса "Президент" за Порошенко нелегитимным.) Эрдоган,Ким Чен ИР,филиппинский комик и наш сподвижник по борьбе с коррупцией мирового масштаба ,Роберт Мугабе (Зимбабве) тоже остались за рамками поздравительного протокола ?