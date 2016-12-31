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Чудеса случаются: истории тех, у кого исполнились новогодние желания

, ИА "Амител"
Новогодняя ночь полна чудес, доказывают герои наших историй

Предновогодняя пора полна чудес. Накануне Нового года вдруг наступает полоса везения: автобус подходит вовремя, и нет никаких пробок, когда вы торопитесь на важную встречу. Понравившаяся вам вещь ждет именно того момента, когда вы можете ее купить. А любимая мелодия сопровождает вас всюду, куда бы вы ни зашли – в магазин или офис, или вдруг звучит с чужого телефона. К удивлению даже самых закостенелых скептиков, в эти дни случаются настоящие чудеса и исполняются желания. Но самой щедрой на чудеса считается именно ночь с 31 декабря на 1 января. Говорят, что желания, загаданные в это время, сбываются обязательно. Редакция ИА "Амител" собрала в интернете рассказы обычных людей, которые поделились своими историями о сбывшихся мечтах. 

Неожиданная квартира

"Когда-то давно, 10 лет назад, мне рассказали о простом способе загадывать желание в Новый год – ну все знают: сжечь бумажку, выпить до последнего удара. Я загадала квартиру. Просто взяла и написала: хочу, мол, свою отдельную квартиру. Перспектив никаких не было. Муж зарабатывал какие-то гроши, их не хватало даже на жизнь, я училась и поднимала ребенка, а поскольку я родила очень рано, никакого наследства тоже не ожидалось. Родители ничего продать и разменяться не могли тоже. В общем, загадала и забыла. Проходит полгода. Мы жили тогда у моих родителей. Как-то утром меня зовет мама и говорит: "От моей организации мне дают двухкомнатную квартиру, мы с папой долго совещались и решили, что жить в ней будете вы с семьей. Я весь день не могла поверить. Ровно через неделю, 1 июля, ровно через полгода после сожжения новогодней бумажки я получила ключи от квартиры, в которой живу по сей день. Хотите – верьте, хотите – нет", – пишет Алина.

Почти Германия

"Я загадала на прошлый Новый год, что хочу жить в отдельном доме, ходить гулять в парк, покупать свежий хлеб с утра, и представила весь немецкий уют.  Тогда я жила с родителями. Ни парка, ни пекарни, ни многих прекрасных вещей рядом не было. В марте все так сложилось, что я переехала на съемную квартиру. Переехала на Коломенскую. Обнаружила рядом с домом новый магазин Billa c собственной пекарней и с ценниками и чеками на немецком! (видимо, не обновили оборудование). По выходным гуляла в коломенском парке, регулярно встречала туристов в нем и даже потом сама водила по нему немецких туристов. И даже светофор на переходе к нему был оборудован кнопкой (Drucken), что тоже отсылало к Германии... В общем, в Германию не переехала, но элементы, которые я проговаривала, сбылись. Так что почти зачет!" – рассказывает Натали.

Дедушка, где ты был?

О том, что желания сбываются, но не всегда именно так, как хотелось, рассказывает Криптан: "В 2007 году я писала Деду Морозу: "В детском саду я просила у тебя десять рублей одной бумажкой. Я их нашла пару лет назад. Красную десятку... дедушка, где ты был эти 30 лет?Дорогой Дедушка Мороз, я в 1999 году просила у тебя лысую кошку. Ты выполнил мою просьбу, но в 2005 году. И кошка оказалась кучерявым котом. В 2005 году мы с сыном писали тебе письмо. Сын просил тысячу долларов, новый монитор, новые шины, и я тебя кое о чем просила. Монитор я купила в 2006 году. Новые шины в апреле этого года. Дедушка, я очень хочу, чтобы ты наконец-то прочитал моё письмо и все те письма, которые я тебе отсылала все эти годы. Желание у меня одно. Сделай, а?" То, что я загадала в 2007 г., исполнилось в мае 2008-го".

В двойном размере

В отличие от предыдущих героев нашего материала, у М@ришы из Екатеринбурга загаданное желание сбылось в двойном размере: "В ночь на 2009 загадала родить ребенка, родила в декабре 2009 двойню".

То, что Дед Мороз тоже детей приносит, подтверждает и Шуршара из Москвы: "У брата более 10 лет в браке не было детей. Я загадала это именно в прошлую новогоднюю ночь, а в этом году я уже с племяшкой".

Свадьба

Загадывают желания не только женщины, но и мужчины. Просто они редко в этом признаются. А вот Леонид не постеснялся рассказать, как загадал в новогоднюю ночь свое счастье : "Я очень любил одну девушку, мы с ней встречались, но расстались. Она меня посчитала молодым для нее, нам тогда было лет по 17. Я не смог ее забыть. Через несколько лет я загадал на Новый год желание быть снова с ней на всю жизнь. Она случайно зашла ко мне на работу, через месяц мы стали встречаться, и сейчас она моя жена"

.Главное – точно формулировать

По мнению Анонимус, загадывая желание, главное – точно знать, чего хочешь. Вот у нее все ее желания исполняются: "Сбывались три раза. В первый – выйти замуж. Сбылось. Во второй – развестись. Сбылось. В третий – уехать куда подальше. Сбылось." 

Также четко формулирует свои мысли и Mistika: "У меня сбылось загаданное желание на Новый год. Как-то загадала, что хочу высокооплачиваемую работу и чтоб мне по душе была. И вот оно сбылось! В этом году загадаю обязательно тоже что-нибудь. Надо придумать".

Своими секретами делится и Gegemonia "У меня всегда сбывается, если я его точно сформулирую и если оно одно. Я еще с третьего класса начала: загадала, чтоб родители пианино подарили, причем на тот момент это практически нереально было – беднота такая кругом! Ан нет – получилось. А сейчас под бой курантов выполняю ритуал: записываю заранее на листике свое желание, а в полночь зажигаю бумажку эту, кидаю в бокал с шампусиком и выпиваю. Функционирует!!!"

Поступила в вуз

Марика раcсказывает, как однажды успела загадать два желания и выпить два бокала шампанского, чем очень смутила родителей. Но главное – исполнились оба желания: "Самая показательная история была в 11-м классе, когда готовилась поступать в вуз... У меня на тот момент только зарождалась идея поступления в институт в другом городе, и никто ее всерьез не воспринимал. Поэтому первым моим желанием было “успешно сдать экзамены в родном городе“. Как всегда, загадала, выпила до дна все шампанское и поняла, что остается время на второе желание)) Потребовала от родителей налить мне срочно второй бокал и... успела-таки загадать поступление во второй вуз! Родители долго смеялись надо мной и моим “пристрастием“ к шампанскому, но еще больше смеялись, когда я на следующий Новый год все рассказала. К слову, поступила я в оба института и уехала от родителей". 

А редакция ИА "Амител" поздравляет своих читателей с Новым годом и желает,  чтобы все ваши мечты обязательно исполнились!

Текст переопубликован из проекта Новый год-2016

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