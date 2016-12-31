Наступления Нового года ждут и дети, и взрослые с одинаковым ожиданием волшебства. Даже самые серьезные люди надеются, что новогодняя ночь принесет чудеса и поможет исполнить все желания. Поэтому мы стараемся точно соблюдать новогодние традиции и верим в приметы. В преддверии самой волшебной ночи в году ИА "Амител" вспоминает новогодние традиции и приметы, а также их историю.

Новогодняя ночь. Самая первая и самая главная традиция – встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Появилась эта традиция не так уж и давно – во времена Петра I, который повелел именно в это время отмечать приход Нового года.Новогодняя ель. Эта красавица пришла к нам тоже с распоряжения Петра I. У древних славян ель ассоциировалась с трауром по погибшему. А у немцев, откуда Петр и взял эту традицию, ель считается священным деревом: в ее ветвях живет лесной дух, защитник добра и справедливости. Именно Петр I приказал украшать улицы можжевеловыми или сосновыми ветвями. Обычай прижился довольно скоро. А сегодня мы уже и не представляем Новый год без запашистой елочки.

Новогодний стол. Несмотря на пост, стол всегда ломится от блюд. И сегодня мы считаем – чем богаче стол в новогоднюю ночь, тем больше достатка принесет будущий год. Кстати, если поставить на новогодний стол каравай с солью, то весь год будет благополучным и удачным.

Новогоднее убранство дома. Перед Новым годом нужно обязательно убрать свое жилище, выбросить хлам и избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить место в жизни для обновления. Дом нужно украсить новогодними атрибутами.Символы Нового года. Принято украшать окна и зеркала символами Нового года – рисовать или приклеивать изображение Деда Мороза, Снегурочки, елки или какое-то другое изображение на тему Нового года. Это привлекает зимних волшебников, и весь год они будут вам помогать.

Обращение президента. Вот уже 80 лет в новогоднюю ночь мы слушаем обращение главы государства к народу. В первый раз это произошло в 1935 году, когда появилось радио.

Новогодний бой курантов. В России принято во время боя курантов загадывать желания. Способов много. Самый популярный – как только начинают бить куранты, нужно написать желание на бумаге, сжечь ее, пепел размешать в шампанском и выпить. Тогда оно точно сбудется.

Если под последние удары курантов поцеловать любимого человека, ваши отношения укрепятся, а чувства станут сильнее.

Если женщина накинет на плечи платок до и быстро снимет его после боя курантов, то все невзгоды уйдут и не вернутся.

Новогодние фейерверки. Сегодня, пожалуй, каждая семья запасается этими веселыми и яркими атрибутами. Кстати, традиция древняя — в старину во время празднования Нового года люди шумели и кричали, чтобы отпугнуть злых духов. Так что громкие хлопушки и фейерверки тоже можно считать ритуалом по отпугиванию злых духов.

Дарить подарки близким и знакомым. В России принято дарить подарки не только близким людям, но и коллегам, соседям и просто первому встречному "от души".

Другие приметы и традиции на Новый год

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому к празднику готовятся с особой тщательностью и стараются веселиться всю ночь. Чтобы весь год был радостным.

Если Новый год встретить в новом платье, то весь год будешь ходить в обновках.

Чихать на Новый год – к благополучию.

Провожать старый год нужно обязательно добрым словом, даже если он не был для вас удачным. Тогда Вселенная будет к вам благосклонна.

Получить письмо в последний день уходящего года — к удаче в будущем году.

Встретить в предновогодний день или ночь большую добрую собаку – к удаче в Новом году.

В новогоднюю ночь нужно обязательно оставить праздничную еду для домового – тогда он будет охранять ваш дом и оберегать от бед.

Что нельзя делать 31 декабря

Бить посуду – к ссорам весь год.

Ссориться за праздничным столом – весь год в семье будут распри.

Отказывать в гостеприимстве. Всех, кто приходит, нужно встречать с радостью, иначе денег не будет.

Приметы на 1 января

1 января нужно провести весело, чтобы весь год был таким же, с хорошим настроением.

Если 1 января будете трудиться – придется работать без отдыха весь год.

Если вы торговец, то 1 января первому покупателю отдать товар нужно очень дешево. Тогда весь год будет удачная торговля.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки новогодней еды. Доедайте все угощения, и удача останется с вами на весь год!

С наступающим праздником! И побольше вам добрых чудес!