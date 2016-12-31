Фото: sgzt.com
Помощь медиков понадобилась художественному руководителю театра "Сатирикон" Константину Райкину, который недавно получил травму ноги во время гастролей в Тобольске.
Некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации Райкина. Однако по информации Life.ru, артист сам обратился за помощью. Издание уточняет, что это связано с недавней операцией в Тобольске.
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Напомним, что во время гастролей театральный деятель поскользнулся и повредил ногу. В Тобольске медики провели необходимые медицинские манипуляции и худрук "Сатирикона" отыграл в городе моноспектакль "Своим голосом".
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