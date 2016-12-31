Фото: severpost.ru
Росстат опубликовал предварительные данные об инфляции в России за 2016 год, отметив, что данный показатель составил 5,4%.
Отметим, что это минимальный показатель за новейшую историю страны. Непосредственно в декабре инфляция в РФ определяется показателем в 0,4%.
В декабре прошлого года инфляция составила 0,8%, а за весь 2015-й — 12,9%.
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Отметим, что официальный прогноз по инфляции на 2016, заложенный в закон о бюджете, составляет 5,8%.
Окончательные данные по уровняю инфляции в России в 2016 году будут предоставлены Росстатом в январе 2017 года.
Комментарии
не здря Мы всётки Их постоянно переизбирёвываим!
Понятно, что есть ложь, а есть статистика, но мне показалась инфляция правда не очень большой. Не 5,4 %, конечно, но меньше, чем в 2014-15гг. Думаю, потому, что все сильно прыгнуло в 2014-15 и дальше уже практически некуда. Если так, то это неплохо, потому, что уже стабильно
Большинство волнует рост тарифов ЖКХ, продукты, одежда, проезд, лекарства
Сегодня в 23:55 уже будет 17 лет как всё у нас стабильно, приаритетно, и лигитивно!
9-01 негативная стабильность в математике именуется СТАБИЛИЗДЕЦ
Стабильнее чем на кладбище?
Для снижения инфляции достаточно зп не повышать. У многих доходы с 2014 г. выросли ?
Я заметил, что структура потребительских расходов, по которой и происходит расчет инфляции, сильно отличается от моей структуры расходов. Возникла мысль – а какую же величину имеет моя личная инфляция и как её рассчитывать?
Посмотри те ка на него ? Расчёт благосостояния россиян считается на всех, а у него видите ли "личная инфляция" !
Брехуны! Что у них на 5.4 подорожало? Пусть в магазин зайдут и посмотрят что и на сколько подорожало.
Ну и где ваш рухнувший рубль? Клованы, экспэрты диванные!!!
Уровень инфляции в очень сильном приближении равен ключевой ставке, которая менее 10% в 2016г. не была.
А еще он примерно равен количеству дощечек на заборе у бабы Тани )))
гость - 31 декабря 2016 г. 09:06 Сегодня в 23:55 уже будет 17 лет как всё у нас стабильно, приаритетно, и лигитивно!
В Белоруссии всё значительно стабильней, приаритетней и лигитивней! Поэтому Запад и снял с них санкции
Росстат наверное забыл что за клевету уголовная статья. Или вован своих не садит?
хотел сказать, но передумал, ип светить страшно уже