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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обратился к жителям краевой столицы и поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством.
Видеопоздравление сити-менеджера опубликовал пресс-центр мэрии. В своем обращении Сергей Дугин акцентировал внимание на том, что в уходящем году город прирос первыми объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город", новейшей школой, ремонтировались дороги и осуществлялось благоустройство.
"Все сделанное ляжет в основу достижений наступающего 2017 года. Продолжится формирование туркластера, дальнейшее развитие городской среды, дорожно-транспортной сферы и социальной инфраструктуры. Барнаульцы хотят видеть свой город красивым, современным, уверенно смотрящим в завтрашний день. Уверен, что в год 80-летия Алтайского края все намеченное будет выполнено", — подчеркнул глава администрации.
Горожанам Сергей Иванович пожелал запомнить в уходящем году только хорошее, а в наступающем 2017-м обрести стабильность, благополучие, атмосферы любви и взаимопонимания.
Комментарии
А этот...из под домашнего ареста не будет нас праздравлять?
А Дулин про мандарины-убийцы ни чего ни говорил ???
с начало снег давай уберём?
- гость - 31 декабря 2016 г. 10:20
Тебе снег зимой мешает?
а почему дороги бросили чистить?