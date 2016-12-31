Фото: deita.ru
Скандал с выдворением из США представителей России продолжается – из страны как "сотрудника разведки" высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает "Интерфакс".
"Почему это произошло? Они были квалифицированы как "сотрудники разведки". Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства", — отмечается на странице дипломатической миссии в Facebook.
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Напомним, ранее стало известно о том, что США высылает из страны российских дипломатов. На данный шаг американские власти пошли, обвинив российскую сторону в причастности к взломам некоторых компьютерных сетей США.
В минувший четверг в связи с этим со стороны США в отношении России были применены новые санкции.
Комментарии
Главное то, что Мы остаёмся непоколебимыми, и никого не выгоняем!
жрите доширак! кто там ещё остался )
шпионы хреновы- щяс с чапманшой по телику будет наших баб учить щи варить
чампам не трогай, её просто сдали
повара и технички всегда шпионят.
пущяй её пархатые и трогают
Коль чапвумен сдали, тогда повар сам раскололся (когда рожал)
Госдепу осталось наедине обжираться позавчерашними чисбургерами, все кинули, даже Британия
Еще поди в постели секретные сведения добывал. Повара такие милашки...
"Дипломаты США в вышиванках заколядовали на украинском языке."
Шо скрепы творят
Негритёнок напоследок,как маленькое чмо, - морду набить не могу, а вот в суп плюну. Одно слово - лауреат нобелевской премии!Везде, где можно, обделался.
Наверное этого выгнали?
Наверное этого
http://stuki-druki.com/facts1/images/Evgeniy-Prigozhin-dom-01.jpg
ckfdf 10:59 в Пальмире тоже он, обделался?
все это говорит о том что на западе последние 8 лет были не политические деятели а по сути мелкие клерки дорвавшиеся до власти, причем все. обама, меркель, оланд, могерини - это просто офисные клерки, по своему нутру и сути. такого чепушильного поведения себя не позволяли ни гитлер ни бонапарт ни кто либо еще. только эти отбросы во главе с обамой.
Берти Вустер, вот беда же какая, все вокруг плохие, один путен хороший.
Есть люди, которые живут в сказочных мечтах и считают, что самый главный шпион, это Дед Мороз, который читает мысли детей и взрослых и поэтому приносит им желанные подарки. Также они считают, что только наши дипломаты – это шпионы, а вот американские или из любой другой страны, – да ни за что! Для сведения: ещё в 2013 года известный Эдвард Сноуден сообщил, что американские спецслужбы, начиная с 2002 года, прослушивают телефонные переговоры глав многих европейских государств. В подтверждение своей информации Сноуден передал СМИ ряд документальных доказательств.
В том же году немецкие СМИ опубликовали материалы, что с 2002 по 2013 год АНБ прослушивало мобильный телефон канцлера Германии и каналы спецсвязи немецкого правительства, а также осуществляло сбор и анализ данных миллионов граждан Германии. Причём оборудование для электронного шпионажа было размещено прямо в здании американского посольства в Берлине. И чем все закончилось? Скандал о прослушке Меркель приказано забыть, шпионов мериканских нет, а чтобы кого-то выслать из Германии – да так вопрос никогда не будет поставлен, ну свои же люди, за своими же и приглядывали…какие шпионы?
Прям "Кейси Райбек" отечественного разлива )))