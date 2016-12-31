Иллюстрации: barnaul.org, centrpskov.ru
Маршрут следования автобусов №104ю меняется в Барнауле, начиная с 16 января, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
В мэрии указывают, что данное решение принято в целях улучшения транспортного обслуживания поселка Мохнатушка, поселка Черницк, микрорайона Благодатное, села Лебяжье и поселка Бельмесево.
Теперь движение автобусов №104ю будет осуществляться так: улица Нагорная (поселок Мохнатушка) – улица Пионерская – улица Центральная – проспект Дзержинского – улица Белинского – Змеиногорский тракт – улица Мостовая – улица Молодежная (поселок Бельмесево).
В рабочие дни по данному маршруту будут курсировать два автобуса, а в выходные и праздничные дни – один.
Комментарии
№ 104 ю?
или просто № 104? Можно написать разборчиво?