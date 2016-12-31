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Пожар произошел вечером 30 декабря в одном из многоквартирных домов в Белокурихе, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в экстренное ведомство в 19:26. Ликвидировать пожар удалось в 19:40.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве девяти человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники", — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
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