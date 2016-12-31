Фото: vk.com/barneos22
Жители Алтайского края сообщают 31 декабря о непростой ситуации на трассах в регионе.
Заметки о проблемах на дорогах опубликованы в паблике Barnaul 22. "Трасса Бийск — Барнаул видимость плохая, будьте осторожны. И всех с наступающим Новым Годом)", — пишет очевидец.
"Для тех, кто поедет на Шерик. Дорога от Троицкого поворота до Целинного вся заметена", — предупреждает жительница Барнаула Наталья Ветлугина.
Напомним, что на 1 и 2 января в Алтайском крае передано штормовое предупреждение.
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