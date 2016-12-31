Фото: youtube.com
Гимн России в память о погибших при крушении Ту-154 Минобороны исполнили участники хора Шиллеровского института у входа в Генеральное консульство России в Нью-Йорке.
Соответствубщее видео опубликовано на видеохостинге youtube.com. Многие участники акции прикололи к своей одежде георгиевские ленты, а некоторые принесли к консульству цветы.
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От имени руководителя института Хельги Цепп-Ларуш также был опубликован текст с соболезнованиями. "Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — подчеркнула глава института, выразив надежду на то, что ансамбль будет восстановлен.
Напомним, что утром 25 декабря в акватории Черного моря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший в Сирию.
На борту авиасудна находились 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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