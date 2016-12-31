Фото: youtube.com
Гимн России в память о погибших при крушении Ту-154 Минобороны исполнили участники хора Шиллеровского института у входа в Генеральное консульство России в Нью-Йорке.
Соответствубщее видео опубликовано на видеохостинге youtube.com. Многие участники акции прикололи к своей одежде георгиевские ленты, а некоторые принесли к консульству цветы.
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От имени руководителя института Хельги Цепп-Ларуш также был опубликован текст с соболезнованиями. "Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — подчеркнула глава института, выразив надежду на то, что ансамбль будет восстановлен.
Напомним, что утром 25 декабря в акватории Черного моря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России, следовавший в Сирию.
На борту авиасудна находились 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Комментарии
В то же самое время кремлевские пропогандисты совсем совесть потеряли, отыскали одну сволочь (которую никто не поддержал), и использовали катастрофу что бы показать какая оппозиция дерьмо.
Ждем коментариев от боськи, деда и евпатушки, про врагов России.
Дятел 13-24, абсолютно согласен
Пока кроме оппозиции дерьмом никто здесь не швыряется. С Новым годом!
Попейте кваску - полегчает, и не выдавайте больше свои мысли за чужие.
13-47
да че кваску, боярки сразу, геноцид народа должен продолжаться...
Пусть Америка слова учит - может пригодится. Глядишь, на Манхеттене пиво за рубли продавать скоро будут....
Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154. ++++++++++++++++++++ Для местных патриотов квасной окрошки должно звучать так: "Пиндосы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154." * слово "американцы" для них табу ,вызывающее отрыжку. ** а если без политики ,то вполне человеческий поступок от всего сердца и ,замечу - никто не гнал по разнорядке.
так это наверное высланные, под пиндосов косят, где бы пиндосы ленточки бы взяли.
Калов! Зачем ты каждую новость коверкаешь, даже такую?
А мне не жалко ни одного из этой тушки
А мне не жалко ни одного из этой тушки
А мне не жалко ни одного из этой тушки
Тем временем Турция окажет помощь украинским военным в размере 15 млн. долларов. Нож в спину опять?
Нож в спину опять? +++++++++++++ Дык, наш жилет кевларовый как надел после первого,так и не снимает !)
15 лимонов - это Яценюку с подружками раз на Майами съездить.