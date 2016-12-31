Фото: akzs.ru
Спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравил жителей региона с Наступающим Новым годом.
"Этот праздник — родом из детства: самый долгожданный, счастливый и радостный. Мы становимся взрослыми, но частичка новогоднего чуда остается с нами. В новогоднюю ночь мы загадываем желания и верим, что следующий год принесет нам и нашим близким только хорошие события. Я искренне желаю всем, чтобы мечты осуществлялись", — приводит слова председателя представительного органа пресс-служба АКЗС.
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Спикер напомним, что в новом году край отпразднует свое 80-летие.
"Желаю всем жителям Алтайского края крепкого сибирского здоровья, долголетия, удачи и семейного счастья, материального благополучия и успехов в работе! Пусть Новый год станет лучше предыдущего!", — резюмировал Александр Романенко.
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