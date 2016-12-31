Фото: medikforum.ru
Полиция увеличила количество проверок на дорогах в целях повышения безопасности граждан, проинформировали 31 декабря в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В частности, из-за осложнившейся ситуации на дорогах Бийска правоохранители усилили посты и увеличили количество проверок на дорогах.
Напомним, что в целом на новогодних мероприятиях охрану общественного порядка на территории Алтайского края обеспечат более шести тысяч человек – это порядка четырех тысяч сотрудников полиции и около двух тысяч дружинников.
Особое внимание со стороны ГУ МВД будет уделено обеспечению безопасности в местах проведения массовых гуляний и детских праздников.
Комментарии