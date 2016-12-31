Фото: barneos22.ru
Масштабная дорожная авария произошла в субботу, 31 декабря, на Змеиногорском тракте, сообщает сайт barneos22.ru со ссылкой на очевидцев.
По имеющимся данным, ДТП случилось, не доезжая кафе "АРТ". На место аварии прибыли полицейские, пожарные и врачи "скорой помощи".
Корреспондент портала Amic.ru была очевидцем того, как по Змеиногорксому тракту промчалось несколько медицинских автомобилей.
Информации о пострадавших пока нет. Выясняются подробности произошедшего.
Комментарии
С Новым Годом!
На одной из фото кто-то лежит не каталке и его не спешат увозить с холода, неужели уже не надо?