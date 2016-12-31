Фото: 3dnews.ru
Электрораспределительную сеть в штате Вермонт атаковали российские хакеры, сообщает The Washington Post со ссылкой на неких чиновников.
Как указывает "Коммерсант", ссылаясь на американское издание, в настоящее время якобы найдены следы, указывающие на причастность к произошедшему хакерской группы "Степь гризли".
Ранее эту группу Федеральное бюро расследований США связывало с различными кибератаками на территории страны.
Отметим, что с каждым разом, когда в США фиксируют активность хакеров, обвинения падают на Россию. В частности, Штаты продолжают винить российскую сторону в кибер-атаках на серверы и вмешательстве в президентскую кампанию.
Отметим, что эта проблема стала поводом для новых санкций со стороны США в отношении России.
Комментарии
Созидать не очень получается, а вот нассать в тапки хозяину, пока он не видит, это крутая стратегия. Вова, давай ещё!
с каждым разом, когда в США фиксируют активность хакеров, обвинения падают на Россию
Или правда у нас есть неадекватные хакеры или в США есть силы, которым это надо. По логике дальше сначала должны появиться зеленые человечки на Аляске, потом подводные лодки и в конце кто-нибудь увидит русские танки. После этого в сенате поднимут вопрос об увеличении финансирования НАТО. Все предсказуемо
Массаж, если завтра The Washington Post со ссылкой на неких чиновников сообщит, что Путин детей ест - тоже сразу поверишь?
Массаж мозга 31 декабря 2016 г. 14:52
Большое подозрение, что они там сами себе в тапки ссут. Чтобы НАТО не разогнали. Это особенно стало заметно, после того, как в победе Трампа обвинили Россию. Такое можно было придумать при отсутствии мозга
Ходят слухи, что Windows пишут российские хакеры, а деньги за лицензии идут прямиком в Кремль. Сноуден подтверждает.
Чтобы не видеть, что вован ведёт гибридную войну против запада, надо быть или слепым или близоруким ну или недоумком. Мстительный лживый закомплексованный человек, случайно получивший практически неограниченную власть.