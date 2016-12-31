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Новости

СМИ сообщили об атаке российских хакеров на американские электросети

, ИА "Амител"
По данным The Washington Post, кибер-нападение было совершено на электрораспределительную сеть в штате Вермонт

Фото: 3dnews.ru

Электрораспределительную сеть в штате Вермонт атаковали российские хакеры, сообщает The Washington Post со ссылкой на неких чиновников.

Как указывает "Коммерсант", ссылаясь на американское издание, в настоящее время якобы найдены следы, указывающие на причастность к произошедшему хакерской группы "Степь гризли".

Ранее эту группу Федеральное бюро расследований США связывало с различными кибератаками на территории страны.

Отметим, что с каждым разом, когда в США фиксируют активность хакеров, обвинения падают на Россию. В частности, Штаты продолжают винить российскую сторону в кибер-атаках на серверы и вмешательстве в президентскую кампанию.

Отметим, что эта проблема стала поводом для новых санкций со стороны США в отношении России.


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Комментарии

31.12.2016 14:52
Массаж мозга

Созидать не очень получается, а вот нассать в тапки хозяину, пока он не видит, это крутая стратегия. Вова, давай ещё!

0  0
31.12.2016 14:57
- гость -

с каждым разом, когда в США фиксируют активность хакеров, обвинения падают на Россию

Или правда у нас есть неадекватные хакеры или в США есть силы, которым это надо. По логике дальше сначала должны появиться зеленые человечки на Аляске, потом подводные лодки и в конце кто-нибудь увидит русские танки. После этого в сенате поднимут вопрос об увеличении финансирования НАТО. Все предсказуемо

0  0
31.12.2016 14:58
Lexx

Массаж, если завтра The Washington Post со ссылкой на неких чиновников сообщит, что Путин детей ест - тоже сразу поверишь?

0  0
31.12.2016 15:00
- гость -

Массаж мозга 31 декабря 2016 г. 14:52

Большое подозрение, что они там сами себе в тапки ссут. Чтобы НАТО не разогнали. Это особенно стало заметно, после того, как в победе Трампа обвинили Россию. Такое можно было придумать при отсутствии мозга

0  0
31.12.2016 15:23
- гость -

Ходят слухи, что Windows пишут российские хакеры, а деньги за лицензии идут прямиком в Кремль. Сноуден подтверждает.

0  0
31.12.2016 15:24
- гость -

0  0
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