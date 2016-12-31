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Режим чрезвычайной ситуации, веденный из-за массовой гибели людей от суррогатной спиртосодержащей жидкости, отменили в 08:00 31 декабря в Иркутской области.
Об этом проинформировали в пресс-службе областного правительства. "В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в регионе вводится режим повышенной готовности", — добавляется в сообщении властей региона.
Всего от отравления метиловым спиртом в Иркутской области пострадало 123 человека, погибло 76 человек. Сейчас в стационарах находится восемь человек.
Напомним также, что на фоне чудовищной истории, случившейся в Приангарье, Роспотребнадзор принял решение о запрете продажи в России непищевой спиртосодержащей продукции за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
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