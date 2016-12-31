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Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде – в гости будущий американский лидер пригласил порядка 800 человек, в числе которых актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс.
Как сообщает Lenta.RU со ссылкой на The Hill, также весте с Трампом будут его супруга Мелания и младший сын Бэррон. СМИ узнали и о том, что сначала гостям предложат коктейли, а затем состоится праздничный ужин и танцы.
Напомним, во второй половине декабря стало известно, что Сильвестр Сталлоне ответил отказом на предложение избранного президента встать во главу Национального фонда искусств и гуманитарных наук США.
Актер тогда заявил, что сможет быть более эффективным, занимаясь проблемой обеспечения ветеранов.
Ожидается, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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