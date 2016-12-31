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Жертвами двух взрывов в Багдаде стал 21 человек

, ИА "Амител"
Еще более 40 людей пострадали в результате случившегося в столице Ирака

Фото: gp.by

Жертвами двух взрывов в торговом квартале Багдада стал 21 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Также отмечается, что еще более 40 человек пострадали в результате взрывов.

Известно, что взрывы прогремели 31 декабря в утренний час пик в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей. По предварительной информации, один взрыв устроил смертник.

Во втором случае сработало заложенное взрывное устройство. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.
 


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