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Жертвами двух взрывов в торговом квартале Багдада стал 21 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Также отмечается, что еще более 40 человек пострадали в результате взрывов.
Известно, что взрывы прогремели 31 декабря в утренний час пик в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей. По предварительной информации, один взрыв устроил смертник.
Во втором случае сработало заложенное взрывное устройство. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.
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