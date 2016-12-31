Фото: oi5.ru
Детская украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в магазине торговой сети "Ватсон" (Watsons) из-за того, что продавец разговаривала по-русски – литераторша пригрозила работодателю женщины судом.
На своей странице в Facebook Ницой заявляет, что неоднократно просила продавца перейти на украинскую речь, но женщина продолжала говорить по-русски. В итоге писательница швырнула в кассира мелочью.
"Неуважаемые "Watsons"! Если меня еще раз обслужат в сети "Ватсонса" не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат", — заявила литераторша.
Она также пригрозила ходить в магазин с диктофоном и подчеркнула, что не допустит дискриминации украинского языка.
Отметим, что ранее Лариса Ницой выступила инициатором скандала, связанного с нарисованными рыбками на стенах хирургического отделения детской больницы в Киеве.
Ницой осталась недовольна тем, что у рыбок были русские имена.
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