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Медведев на фоне уютного камина поздравил россиян с Новым годом. Видео

, ИА "Амител"
Премьер-министр пожелал жителям страны, чтобы все их мечты сбылись

Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к россиянам и поздравил их с наступающим Новым годом.

Видеопоздравление главы федерального кабмина опубликовано на сайте правительство. Ролик записан в уютной обстановке на фоне камина.

"Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", — сказал Медведев.

Гражданам он пожелал, чтобы их мечты обязательно сбылись. 

"Я верю: в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие. С новым, 2017 годом!", — резюмировал премьер.
 

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