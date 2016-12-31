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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодними поздравлениями – первыми пожелания главы государства традиционно лицезрели жители Дальнего Востока.
Путин поблагодарил граждан России за победы и достижения, а также выразил им признательность за доверие и заботу о стране.
"2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед", — отметил глава государства.
По мнению президента, сегодня главное то, что все мы верим в себя, страну и свои силы.
Напомнил Владимир Путин и о том, что за праздничным столом сегодня собрались не все. "Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", — сказал президент, подчеркнув, что этим людям от него "самые добрые пожелания".
Глава государства также призвал россиян в ночь на Новый год стать немного волшебниками, проявлять внимание и заботу о близких.
"Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь", — добавил президент, пожелав россиянам счастья, здоровья и благополучия.
Комментарии
Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за доверие.
Издевается..))
Хлопец считает, что т.н. трудности которые он устраивает населению страны позитивны! Значит надеяться на исполнение Конституции, повышение уровня жизни и т.п. оснований нет?
Да идёт он нафиг, этот трепач ))) С НГ , ледиз энд джентьмэн!)