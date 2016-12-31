Фото: youtube.com
Новогоднее стихотворение прочла для россиян депутат Госдумы Наталья Поклонская, призвав не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее.
"Нужно сделать все для примирения и укрепления общества", — сказано в описании к видеоролику на хостинге youtube.com.
"Давайте в эту новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов, после выступления президента Владимира Путина пожелаем ему и всем нам Божьей помощи, сил и здоровья, благополучия и процветания великой и единственной Родины – России. Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах!", — добавила Поклонская.
Автором стихотворения, которое прочла депутат Госдумы, является Татьяна Коваль.
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