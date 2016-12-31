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Добавление еще одной секунду к последней минуте 2016 года произойдет по всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря.
Как сообщает Lenta.RU, по Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года, а 23:59:60. Соответствующее решения принято Международной службой вращения Земли в Париже.
Прибавление к 2016 году одной секунды производится для того, чтобы время UTC не отличалось от среднего солнечного времени (UT1) более, чем на 0,9 секунды.
Отметим, что подобная манипуляция проводится регулярно с 1972 года. Добавление одной секунду, как правило, происходит в июне и декабре високосных годов. Любопытно, что в перспективе дополнительные секунды будут вводиться чаще, поскольку Земля постепенно замедляет свое вращение и разница между UTC и UT1 увеличивается.
Комментарии
Беда пришла... настал 17-ый )))