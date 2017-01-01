Фото: orenday.ru
Новый 2017 год в Алтайском крае стартует с неблагоприятной погоды – в регионе на 1 и 2 января объявлено штормовое предупреждение.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в воскресенье на большей части края снег, местами сильный, по югу мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Температура днем 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду с усилением до 17-22 метров, местами по югу порывы 23-28 метров.
Читайте также: ГИБДД рекомендует водителям на Алтае воздержаться от поездок
В Барнауле также временами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Днем в краевой столице -3…-5 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду с порывами до 17-22 метров.
Комментарии