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Новый год начинается для жителей Алтайского края со снежного шторма

, ИА "Амител"
На территории региона действует оперативное предупреждение из-за непогоды

Фото: orenday.ru

Новый 2017 год в Алтайском крае стартует с неблагоприятной погоды – в регионе на 1 и 2 января объявлено штормовое предупреждение.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в воскресенье на большей части края снег, местами сильный, по югу мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Температура днем 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду с усилением до 17-22 метров, местами по югу порывы 23-28 метров.

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В Барнауле также временами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Днем в краевой столице -3…-5 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду с порывами до 17-22 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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