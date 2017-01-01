Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру в стиле лофт с камином продуют в Барнауле за 12,5 миллиона рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Продавец жилплощади отмечает, что квартира выполнена в авторском дизайне. Внутри имеются:
- Две больших лоджии;
- Камин;
- Гардеробная 8 квадратных метров;
- Большая ванная комната с окном;
- Постирочная комната;
- Стеклянный витраж в зале с видом на зимний сад.
Рассматривается вариант продажи вместе с мебелью. Площадь квартиры 140 квадратных метров. Расположена она на третьем этаже кирпичного дома по улице Пролетарская, 92.
Комментарии