Причины увольнения с работы могут быть разными. Порой — непредсказуемыми. Так, в Риме дирижер Джакомо Лаприено был уволен после того, как на детском утреннике рассказал малышам, что Санта-Клауса не существует.
Как пишет Российская газета, инцидент произошел в концертном зале Auditorium Parco della Musica. Детям показывали спектакль по мотивам мультфильма "Холодное сердце".
После представления дирижер сказал детям, что Санта Клауса на самом деле не существует. 5-6-летние малыши были настолько впечатлены, что даже заплакали.
Рассерженные родители организовали в соцсетях настоящую травлю дирижера и компании. В результате руководство решило уволить чересчур честного сотрудника.
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