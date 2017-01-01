Старая версия сайта

Мобильная версия

Реклама на сайте

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?



Поедем с семьей, друзьями на "Лыжню здоровья", на "Авальман". Каникулы - отличное время покататься на лыжах.

Будем (буду) гулять по снежному городку на пл.Сахарова, по районным снежным городкам. Там такая красота.

Пойдем с семьей (пойду) на каток. Может, даже каждый день.

Сходим (схожу) в кинотеатр. Столько всего надо посмотреть.

Похожу в спортзал/бассейн. Тренировки нельзя бросать.

Обойдем с семьей, друзьями все городские реалити-квесты.

Схожу в галерею современного искусства "Республика ИЗО", "Бандероль", "Открытое небо", загляну в музей "Мир времени", Художественный музей, ГМИЛИКА

Проведу все каникулы дома с книжкой или перед телевизором.

Будем (буду) водить ребенка на детские представления. Например, "Новогоднее путешествие Незнайки". Или в торгово-развлекательные центры, где есть игровые комнаты.



Будем (буду) гулять по торговым центрам, покупать одежду, пить кофе с друзьями.