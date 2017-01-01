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Новости

Более 30 человек погибли в результате новогоднего теракта в Стамбуле

, ИА "Амител"
Преступник все еще находится в клубе

Более 30 человек погибли в новогодняя ночь в Стамбуле в результате теракта на ночной клуб Reina. В момент нападения в заведении находилось до 800 человек, пишет Коммерсант.

По официальным данным, погибших — 35 человек. Раненных еще около 40. Мэр Стамбула Васип Шахин уже подтвердил, что нападение является терактом.

Известно, что преступники, которых было по разным данным от одного до двух, вошли в клуб одетыми в костюмы Санта-Клаусов. Там они устроили стрельбу из автоматов Калашникова. По сообщению местные СМИ, террористы, возможно, говорили на арабском языке. По словам губернатора Стамбула, прежде чем начать стрельбу в клубе, преступник выстрелил в полицейского и мирного жителя.

Сообщается, что преступник еще в клубе. Власти делают все возможное, чтобы не допустить новых жертв. 

На место теракта стянуты правоохранительные органы, бригады скорой помощи и пожарные.

 


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Комментарии

1.01.2017 09:36
- гость -

с добрым утром! Барнаул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
1.01.2017 10:53
- гость -

А вдруг они кричали вы убиваете нас в Сирии, мы убиваем вас здесь? Неужели наша оппозиция может это одобрить? А украинские чиновники назовут их героями?

0  0
1.01.2017 11:24
- гость -

КМК нельзя использовать такое сочетание, как "новогодний теракт"

0  0
1.01.2017 11:24
- гость -

и Калашникова упомянули всуе(

0  0
1.01.2017 12:25
- гость -

Так и представляю, как перепраздновавший журналист кропает эту статейку! ""Погибли в новогоднЯЯ ночь ", Теракт НА клуб...", "ранеННых", "преступники, которых было ... от одного до двух (прям полтора землекопа из детской книжки про страну невыученнных уроков), "По сообщению местнЫЕ СМИ..." "Новогодний теракт" - вообще перл журналистской мысли! Ребят, ну не смешно уже даже! Похмелье похмельем, но надо ж читать то, что пишете! Представляю, что будет, если водители городских автобусов так ездить будут, как вы пишете!

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