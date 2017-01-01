Российские начинают работать по-новому. С 1 января 2017 года работу агентств по возвращению долгов контролирует Федеральная служба судебных приставов (ФССП). То есть вести коллекторскую деятельность теперь могут только те компании, которые включены в госреестр Федеральной службы судебных приставов.
Как пишет РИА-новости, эксперты уже прогнозируют, что после этого количество коллекторских агентств может уменьшиться с 553 тысяч организаций до 10 тысяч.
Ранее глава судебных приставов Артур Парфенчиков заявлял, что служба готова к "разумному диалогу" с представителями коллекторских агентств. В частности, приставы заинтересованы, чтобы коллекторы стали "профессиональными организациями непринудительного негосударственного взыскания долга".
Напомним, закон о коллекторах подписал президент России Владимиром Путиным летом 2016 года. В соответствии с ним коллекторам запрещено причинять вред должнику, применять физическую силу, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление.Также с должниками запрещается контактировать людям с судимостью. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.
Комментарии
Если коллекторам запретят "угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие на должников." возникнет вопрос - А нахрена тогда они нужны?
а биты отменят?
ща гораздо более страшный коллектор налоговая ! Кто еще не столкнулся, выставляют налоги на машину всем бывшим и действующим владельцам!!! На вопрос переоформить и отметить оплаченные квитанции - БЕСПОЛЕЗНО!!!