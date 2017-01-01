Российские чиновники на пенсию теперь будут выходить позже. С 1 января 2017 года в России вступает в силу Закон "О страховых пенсиях". Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно нововведениям, возраст выхода на пенсию для чиновников будут ежегодно повышать на шесть месяцев. В итоге планируется, что мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а женщины — в 63.
Изменился и параметр выхода на пенсию по выслуге лет. Если ранее достаточно было отработать 15 лет, то теперь не менее 20-ти. Это нововведение планируется внедрить в таком же порядке.
Кроме того, с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.
Срочные трудовые контракты, которые заключены на 1 января 2017 года с государственными гражданскими служащими, не достигшими возраста 65 лет, считаются теперь заключенными на неопределенный срок. Напомним, что до этого времени по достижении 60 лет государственные гражданские служащие работают по срочному трудовому договору.
Комментарии
Им нужно увеличить возраст до 70. А выгонять со службы в 50.
Любят себя, уже маразм у многих из них в этом возрасте. Не способны ни законы справедливые разработать ни стратегию развития России выработать. Менять их надо, максимально е время у власти 5-7 лет, а потом другим дать возможность поработать. Оставлять на более длительный срок только за особые заслуги.
передачу должности по наследству ещё законодательно закрепите, этого закрна ой как не хватает
Ветер 1 января 2017 г. 12:07 Россия - не Китай. Тут смена номенклатуры не предусмотрена.
достаточно было отработать 15 лет, теперь не менее 20-ти.
В 25 лет стал госслужащим, а в 45 ушел на пенсию? Это что за повышение?
Кроме того, с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
А на каком основании им вообще положена эта доплата? Не пора ли пенсии назначать по единому для всех закону, это что за закон для них, по которому нагло обворовываются остальные пенсионеры? У вора Лужкова пенсия 400 000рублей, за что?
Правильное ришенье! Ибо в этом возрасте(65 лет) Они о девках уже не помышляют, и только о России будут думать.