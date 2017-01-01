Более 10 тысяч человек пришли на светомузыкальной представление к храму Иоанна Богослова в Барнауле. Вся площадь и близлежащие улицы были запружены народом. Многие пришли задолго до представления. Большинство пришедших были с детьми. Кто-то пришел даже с грудными младенцами. Также много было молодежи и пар пенсионного возраста.
"Читали про это представление, стало интересно. Нам, старикам, тоже нужно развлечение в новогоднюю ночь. Что дома-то сидеть?", — смеется Елена Андреевна.
"Мы уже все приготовили, салаты настругали, мясо запекли. Все-таки, новогодний вечер, хочется сказки, хочется, чтобы детям запомнилось не только застолье, поэтому и решили сюда приехать", — рассказал Алексей.
"Совсем не нравится эта новомодная тенденция — открывать главную елку 30 декабря. Рабочий день — кто туда может позволить себе сходить? Только те же чиновники и их семьи. Поэтому мы не раздумывая поехали сюда. Тем более пообещали и новогоднюю сказку и фейерверк", — присоединяется к разговору Татьяна.
Чтобы малыши могли увидеть представление, папы держали их на плечах. А те, кто постарше "оседлали" забор, огораживающий территорию храма, близлежащие горки и даже перебирались через забор на крыши храмовых построек.
В световое представление был вплетен и колокольный звон, а после сказки под музыку прогремел новогодний фейерверк.
Детям раздавали волшебные палочки. И каждый смог почувствовать себя волшебником, когда взмахнул палочкой вместе с Дедом Морозом и тут же на небе вспыхнул фейерверк.
Напомним, подобное представление в Барнауле прошло впервые. Его организаторы — Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула.
Комментарии
Развод конечно конкретный был! 45 минут панорамы Барнаула и минут 10 собственно того что называется по мотивам сказки 12 месяцев...
Панорама Барнаула через каждые пять минут перемежалась с рекламой. Было неприятно
А кто бы сказал что представление. только с улицы Балтийская. Люди стояли и со стороны Шумакова и ждали и ждали... Кто бы что- то сказал. Одно слово реклама и менедхмент.....
странно что абибас не показали
Перетоптали там всё! Надо было за вход плату брать в пользу церкви.
Но зато было красиво! И видно было с Балтийской. Мы близко не стали подходить. Все разглядели
Что-то громко сказано 3D, а вот сплошная реклама на стенах храма это было. Позор такому шоу, можно было это сделать на любой площади на натянутом экране, причем тут храм, кощунство да и только.
ну из далека хоть зомби не стали )
как это церковь разрешила?
Махание волшебными палочками противоречит постулатам церкви. Воистину, 21 век - век воинствующего дилетантизма.
Там проекции икон были.
Иисус изгонял торговцев из храма
Жесткий развод с 3д, ничего не было, только прожектором на храм посветили, на котором даже не удосужились поставить экран, чтобы видно было хоть немного. И 5 минут представления детишек, а ждать их пришлось час.
И тут народ пришел на праздник - 100-летия независимости Финляндии. Юбилейный год 2017 будет отмечаться по всей стране (и за её пределами) с 1 января по 6 декабря (День независимости Финляндии). http://areena.yle.fi/1-3909818 Финляндия танцует под Darude: Sandstorm.
Отличное шоу. Молодцы организаторы, почаще бы такое. Отличное видео с видами Барнаула. Красивый феерверк под музыку. Приятно было перед застольем прогулятся и посмотреть. Спасибо органиэаторам. Может кто подскажет где можно скачать видео с видами города (именно то что было покаэано) . Всех с новым годом!
Михаил, постарайтесь улучшить ваше "шоу"
уволить того тупого чиновника который согласовал эту пробку посреди жилого района в новогодний вечер!
Слов нет какое свинство — к родственникам больше часа ехали!