В Турции продолжаются поиски террориста, который совершил нападение на очной клуб. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, пишет Лента.ру со ссылкой на Anadolu.
Таким образом, ранее распространенная информация о ликвидации преступника оказалась неверной.
По словам Сойлу, в результате нападения погибли 39 человек, госпитализированы 69. Напомним, СМИ говорили о 35 погибших и 40 раненых. На данный момент установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.
РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле сообщает, что среди погибших нет граждан РФ. "На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции", — сказал собеседник агентства. Нет информации, имеются ли россияне среди раненных.
Как сообщало ИА "Амител", в ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта Клауса расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В этот момент находились около 600 человек.
Комментарии
В Египте спокойно , но Египет закрыт для российских туристов , в Турции ("рассадник терроризма"И.Яровая) раз в неделю теракты , но туризм и отдых разрешён. Резюме : уму моему нерастяжимо !