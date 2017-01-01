В Турции продолжаются поиски террориста, который совершил нападение на очной клуб. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, пишет Лента.ру со ссылкой на Anadolu.
Таким образом, ранее распространенная информация о ликвидации преступника оказалась неверной.
По словам Сойлу, в результате нападения погибли 39 человек, госпитализированы 69. Напомним, СМИ говорили о 35 погибших и 40 раненых. На данный момент установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.
РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле сообщает, что среди погибших нет граждан РФ. "На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции", — сказал собеседник агентства. Нет информации, имеются ли россияне среди раненных.
Как сообщало ИА "Амител", в ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта Клауса расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В этот момент находились около 600 человек.
Комментарии
В Египте спокойно , но Египет закрыт для российских туристов , в Турции ("рассадник терроризма"И.Яровая) раз в неделю теракты , но туризм и отдых разрешён. Резюме : уму моему нерастяжимо !
Теракты в Турции в 2016 году
17 февраля: 28 человек погибли в результате нападения на военный конвой в Анкаре
13 марта: В Анкаре в результате взрыва автомобиля смертником убито 37 человек.
28 июня: Нападение на аэропорт Ататюрка в Стамбуле. Убит 41 человек.
30 июля: 35 курдских боевиков пытаются взять штурмом военную базу и убиты турецкой армией.
20 августа: Взрыв бомбы на свадьбе в Газиантепе, убито не менее 30 человек.
10 декабря: Двойной взрыв бомб у футбольного стадиона в Стамбуле. Убито 44 человека.
CALIBR 14:14 Вы как всегда не правы, даже поучать вас бесполезно, все равно пургу будете нести. Но факты говорят против вас. Вот посмотрите хотя бы список террористических актов в декабре 2016 года http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_December_2016 и сравните сколько раз упоминается Турция и Египет Тут список за все года, почитайте, а потом комментируйте http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_January_2017
Ну ладно,Турцию не берут в дружную европейскую семью,может для Украины в наступившем году эти объятия распростернутся?Иначе зачем столько крови пролито и проливается?