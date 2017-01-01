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Комментарии
Фотошоп?
это вообще не барнаул, это шелаболиха, я знаю эти места
И вообще, это специально построенные декорации!
Голливудские спецэффекты))
А ,что не так ? Не очищена ? Ну по думаешь колея.
Зато вчера вечером весь квартал балтийская-шумакова стоймя стоял. Пока гаишники палками этих любителей 3г шоу не разогнали с перекрёстков.
да их бросили чистить, такие колеи по всем дорогам
У нас ещё чисто...
на этом месте были вечные пробки, а сейчас пусто, ваш кэп
админ, ещё не отпустило ? где моё сообщение !? !!
Пробка в этом месте образуется из-за хитрил. Эти умные об'езжают по малому павлику и вклиниваются перед светофором на кондитерке, чем и образуют пробку.