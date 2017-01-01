С 1 января в России увеличились ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Вступили в силу новые нормы Налогового кодекса.
Так, по сообщению "Известий", акциз на шампанское из импортных виноматериалов вырос на 10 рублей: с 26 до 36 рублей за литр. Незначительно — на 1 рубль, но все-таки увеличился акциз на игристые вина из российского сырья.
А вот акциз на импортные вина подорожал существенно: в два раза: с 9 до 18 рублей за литр.
В то же время ставки на отечественные вина остались на прежнем уровне — 5 рублей.
На 23 рубля увеличены и ставки акциза на крепкий (свыше 9%) алкоголь. Теперь они составляют 523 рубля за литр.
Кроме вина, с 1 января в России выросли акцизы на табак.
По данным издания, в 2017 году в среднем пачка сигарет в рознице подорожает на 10% и достигнет 100 рублей.
Комментарии
Проблема боярышника и прочих суррогатов решается таким образом путём , который ,как известно , в России отличен от других стран. Что там у классика : "Умом Россию не понять ,аршином общим не измерить" ?