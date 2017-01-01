С 1 января 2017 года в России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте до 12 лет.
Самое главное из нововведений — теперь запрещено оставлять в машинах детей в возрасте до 7 лет одних. За это нарушение грозит штраф в 500 рублей.
Кроме того, с 1 января в поправках ПДД специально прописано, что конструкция детского автокресла должна соответствовать росту и весу ребенка, отмечает ИА REGNUM.
До 3 тысяч рублей повысили штраф за нарушения перевозки детей в специальныхудерживающих устройствах.
В то же время, новые правила разрешают перевозить на заднем сидении детей старше семи лет без спецкресел. Но для перевозки на переднем пассажирском сиденье использовать детское кресло по-прежнему обязательно для детей в возрасте до 12 лет.
Комментарии