Непогода в Алтайском крае продолжает буйствовать. По сообщению ГИБДД региона, в крае продолжают закрывать для движения автомобильные трассы. На
данный момент в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение транспорта от с. Батурово до г. Камень-на-Оби автодороги Барнаул – Камень-на-Оби. Также введено ограничение на участке от г. Алейска до с. Усть-Пристань по автодороге Алейск – Петропавловское — Смоленское. Перекрыт для всех видов транспорта участок дороги Рубцовск – Угловское – Михайловское в границах Рубцовского района.
Кроме того, закрыт участок автодороги Алейск-Чарышское с 25 по 173 км (от границы Усть-Калманского района до с. Чарышское).
Ранее сообщалось, что с 16 часов 00 минут 01.01.2017 временно закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Змеиногорск – Рубцовск. Причина — отсутствие видимости из-за метели и снегопада.
Водителей просят отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.
Напомним, 1 и 2 января в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.
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